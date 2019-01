«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Preuve que l'émission porte toujours bien son nom, Caroline Néron sera sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 20 janvier, pour faire le point sur ses «récents» déboires financiers, qui ont fait les manchettes au cours des derniers jours.

Anick Lemay viendra pour sa part s'entretenir sur son combat contre le cancer du sein et le journal qu'elle a tenu à ce sujet dans les pages du magazine Urbania au cours de la dernière année.

Patrick Huard figurera également parmi les invités de Guy A. Lepage et Dany Turcotte pour parler de l'excellente série Les honorables, disponible dès maintenant sur Club illico.

Les comédiennes Florence Longpré, Eve Landry et Mélissa Bédard viendront quant à elles discuter de la nouvelle série M'entends-tu?, diffusée les mercredis à 22h, sur les ondes de Télé-Québec.

Finalement, la ministre Sonia LeBel et les députées Véronique Hivon, Hélène David et Christine Labrie traiteront pour leur part de l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et conjugales et de la création d'un tribunal spécialisé dans les crimes sexuels.

Tout le monde en parle est diffusée les dimanches à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.