Ce que mangent les nutritionnistes en lendemain de veille

Pour certains, c'est deux oeufs-bacon, pour d'autres de la soupe Lipton ou de la pizza, chacun a son remède à la gueule de bois. Et la plupart du temps, il n'est pas trop trop santé. Pour vous aider à faire de meilleurs choix, quatre nutritionnistes québécois en vue nous livrent leurs conseils nutritifs post-nuit d'ivresse.

Kilo Solution/Facebook

«D'abord une bonne hydratation avec un grand verre d'eau. Puis un repas léger qui ne sera pas trop gras (pas de bacon [NDLR : parmi les aliments les plus difficiles à digérer à cause de sa grande teneur en gras] question de laisser reposer le foie un peu. Un bol de yogourt avec fruits et chia par exemple.»

Hubert Cormier/Facebook Hubert Cormier/Facebook

«Je ne saute jamais de repas, alors je mangerais tout simplement un déjeuner normal question de reprendre rapidement le dessus et me donner l'énergie nécessaire pour débuter la journée. Ces temps-ci, j'aime la simplicité que me procure les bols de gruau du lendemain qu'on prépare la veille. J'y ajoute notamment des noix de cajou grillées et des mûres blanches qu'on retrouve facilement dans les supermarchés santé Avril.»

Hubert Cormier Nutritionniste/Facebook

Annie Ferland de Science & Fourchette

Science & Fourchette/Facebook

«Je prendrais deux Advil et j'attendrais que ça passe. Je m'assumerais. Rendu là, il est trop tard. La nutrition ne nous sauvera pas de nos malaises.»

Julie DesGroseilliers/Facebook

«Je mange ce que mon corps a envie de manger... tout comme pour les autres matins d'ailleurs. J'essaie d'être le plus possible à l'écoute de mon corps.»

8 conseils pour survivre à un lendemain de veille

1. Buvez de l'eau, beaucoup!

2. Prenez une boisson caféinée, mais seulement une. Elle vous réveillera, vous stimulera temporairement, mais a aussi des propriétés diurétiques contribuant à la déshydratation, et ainsi, aux maux de tête. Voilà pourquoi on se limite à une.

3. Respirez de l'air frais. Une bonne dose d'oxygène ravivera votre cerveau et votre système en entier.

4. Restez loin des aliments acides ou gras qui déséquilibreront votre système digestif déjà bien amoché.

5. Prenez deux comprimés d'acétaminophène (Tylenol) pour soulager le mal de tête, mais pas trop pour ne pas endommager davantage le foie. Les gens ayant des problèmes de foie, comme une cirrhose, risquent une lésion de l'organe vital.

6. Faites une sieste. Votre corps a besoin de repos.

7. Prenez un bain chaud. La sudation vous permettra d'éliminer les toxines.

8. Consommez ces aliments (dans la galerie ci-dessous) qui aident à revigorer votre système :