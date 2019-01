Quelle est la date du Nouvel an chinois en 2019?

La date du Nouvel an chinois en 2019 tombe le premier jour du premier mois du calendrier lunaire. Il débutera le mardi 5 février 2019 en Chine à 5h03 am heure de Beijing - c'est à dire le mercredi 6 février en Amérique et en Europe. C'est à cette date que nous entrerons dans l'année du Cochon de Terre Brun qui s'achèvera le 24 janvier 2020.

Getty

Ceux nés entre le 5 février 2019 et le 24 janvier 2020 seront considérés comme communicatifs, populaires auprès de leurs amis selon China Highlights.

Le Nouvel an chinois également appelé Nouvel an lunaire correspond à la Fête du printemps et est sans conteste la fête la plus importante des célébrations traditionnelles chinoises. le cinquième jour des festivités correspond au fameux Festival des lanternes.

Une année que l'on prédit...

«L'année sera plus confortable et nous autorisera à nous faire plaisir», a prédit Moe au Japan Times. «Nous devons nous tenir au courant (dans la vie) et il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités de le faire ces dernières années, car nous sommes passés d'un choc à un autre. Cette année, tout le monde assumera le désir de bien-être.»

