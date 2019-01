Pas envie de sortir ce soir? Netflix Canada a de quoi vous faire passer un agréable moment dans le confort de votre maison!

Au menu cette semaine (entre autres) : la cinquième saison de Grace and Frankie, le film de science-fiction IO, et le documentaire Fyre: The Greatest Party That Never Happened.

Découvrez les nouveautés de Netflix Canada pour la semaine du 14 janvier 2019 dans la galerie ci-dessous :