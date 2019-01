Un nouveau «Ghostbusters» verra le jour en 2020

À peine quelques heures après avoir pris le monde par surprise en dévoilant qu'il travaillait secrètement sur un nouveau Ghostbusters, le réalisateur Jason Reitman (Juno, Up in the Air) a partagé, ce mercredi 16 janvier, un premier aperçu de la production, question de nous mettre l'eau à la bouche.

Dans ces premières images très sombres, évoluant au rythme d'extraits de la bande originale du premier film, on découvre la mythique Ecto-1 recouverte d'un drap dans une grange tout ce qu'il y a de plus lugubre.

Dans ce nouveau film, le fils d'Ivan Reitman (réalisateur des deux premiers volets de la série) enverra une nouvelle équipe de jeunes chasseurs de fantômes composée de deux hommes et deux femmes (vive la parité!).

Reitman a également confirmé au magazine Entertainment Weekly qu'il s'agissait bien d'une suite et non d'un reboot, comme celui proposé par Paul Feig en 2016 avec une distribution 100 % féminine. Le film n'avait su trouver son public et s'était avéré un échec critique et commercial.

Si on se doute que Dan Aykroyd sera de la partie, lui qui rêve de voir le projet décoller depuis maintenant 30 ans, on ne sait pas encore si ce sera le cas pour Bill Murray et Ernie Hudson. Quant à Harold Ramis (qui interprétait Egon Spengler), ce dernier est décédé en 2014, à l'âge de 69 ans.

La sortie de «Ghostbusters 3» est prévu pour l'été 2020.

