«M’entends-tu?»: une autre réalité, toute crue

C'est l'envie de donner une voix aux gens vivant dans les milieux défavorisés de la société québécoise qui a poussé l'auteure et comédienne Florence Longpré à écrire M'entends-tu?, une série audacieuse et éclatée diffusée sur les ondes de Télé-Québec dès ce soir à 22 h. Une histoire et un premier projet d'écriture de série alliant humour, musique, petits et plus grands drames, fous rires, réalité crue et thèmes souvent évités à la télévision. Tout cela à travers le quotidien et les combats de trois grandes amies colorées.

Ce n'est pas sans raison que M'entends-tu? est devenue l'émission la plus visionnée du portail de Télé-Québec durant les Fêtes. Il y a quelque chose de profondément touchant dans cette histoire entrecroisant les destins d'Ada, de Carolanne et de Fabiola. Trois amies pour la vie interprétées par Florence Longpré elle-même, Eve Landry et, pour la première fois à l'écran, Mélissa Bédard, comme un trio de jeunes femmes en déficit d'éducation tentant de se frayer une place dans un monde aux allures de jungle urbaine. Trois amies toujours là les unes pour les autres, unies par une réalité difficile commune et par l'amour de la musique.

Omniprésente dans M'entends-tu?, cette musique se transforme en espèce de quatrième personnage principal sur qui repose aussi cette histoire peu banale. Une histoire composée de bribes du quotidien d'Ada tout d'abord, tigresse colérique, directe, infiniment fidèle en amitié, sans filtre, fonceuse, exubérante et prête à tout pour obtenir ce qu'elle désire; de Fabiola la responsable aussi, souvent bonasse, généreuse, religieuse, et de nature optimiste; puis de la quasi-muette Carolanne, réservée, visiblement confinée dans un cercle de violence et infiniment intelligente.

C'est par le chant que les trois jeunes femmes se retrouvent, s'encouragent, se comprennent et survivent. À travers des chansons originales – qui peuvent être parmi les plus belles, ou terriblement crues – Ada, Fabiola et Carolanne partagent leurs peurs, leurs désirs, leurs rêves et leurs déceptions. Aussi, des musiques connues (de New Kids on the Block à Kathleen en passant par Les Trois Accords) contribuent tour à tour à apaiser, troubler, surprendre, choquer et même bouleverser les spectateurs peu habitués de voir ainsi dépeinte la réalité des milieux défavorisés à la télé.

Franche, bouleversante, audacieuse et agréablement choquante, la série M'entends-tu? est loin de ne braquer les projecteurs que sur le minois de ses acteurs bien établis (comprenant, entre autres, Christian Bégin, Guy Jodoin, Isabelle Brouillette, Patrick Goyette et Sophie Desmarais). Elle présente aussi de nouveaux visages et de nouveaux talents, dont le casting de la chanteuse Mélissa Bédard pour interpréter l'un des rôles principaux reste le plus bel exemple.

Imaginée et scénarisée par Florence Longpré - que le comédien et animateur Christian Bégin n'hésite pas à décrire comme «une auteure de génie» - cette série irrévérencieuse aborde avec une franchise et un réalisme désarmant de graves enjeux de société : la pauvreté, la violence, le manque d'éducation, le racisme, la toxicomanie, les relations familiales dysfonctionnelles, la sexualité comme monnaie d'échange ou encore l'anxiété.

Florence Longpré a aussi puisé dans son vécu d'ancienne préposée aux bénéficiaires pour écrire M'entends-tu? «On désirait traiter le tout avec profondeur sensibilité et dignité. On voulait aussi que ce soit drôle, car ces gens sont aussi drôles, ont un sens aigu de la répartie et portent en eux beaucoup d'amour. On a essayé d'osciller le plus habilement entre les deux.»

M'entends-tu? est diffusée le mercredi à 22 h, sur les ondes de Télé-Québec. Pour découvrir des entrevues inédites avec les comédiennes au sujet de leur personnage et du processus de création, écouter une sélection de musiques entendues dans la série et visionner les épisodes en rattrapage, rendez-vous sur mentendstu.telequebec.tv.