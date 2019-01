Le jeu vidéo Just Dance sera porté à l'écran

Une division de Sony, Screen Gems, a acquis les droits pour réaliser une adaptation cinématographique du populaire jeu vidéo d'Ubisoft Just Dance.

La nouvelle a été d'abord rapportée par Deadline Hollywood et fait maintenant le tour du web.

Just Dance est d'abord apparu sur la Nintendo Wii en 2009. Utilisant la Wiimote comme système de détection, les danseurs de salon devaient suivre les mouvements des personnages à l'écran pour faire des points et obtenir une note de passage à la fin de la chanson.

Devant la popularité de la série, Just Dance a été transposé à la Xbox 360 et la PS3 à partir du troisième volet de la série. Just Dance 2019 a été lancé en octobre dernier sur les consoles de présente génération, et demeure le seul jeu de Wii à être toujours publié sur la console.

L'idée de produire un tel film n'est peut-être pas aussi ridicule qu'elle peut y paraître au premier regard. Just Dance compte sur plus de 120 millions d'amateurs de tous âges à travers le monde.

Pour Sony, l'idée est aussi de développer des produits qui peuvent devenir populaires sur différentes plateformes, et le jeu vidéo est très populaire sur la PlayStation, même si ce n'est pas une exclusivité pour la PS4.



Ubisoft semble déterminée à transposer ses grandes marques en version cinématographique. Un film basé sur Assassin's Creed a vu le jour en 2016 et des rumeurs se font entendre également concernant les séries Splinter Cell, Far Cry, Watch Dogs et Ghost Recon. Mais la différence avec Just Dance, c'est que ces jeux vidéo ont déjà un scénario à la base.

Est-ce que Just Dance pourrait être un film «dont vous êtes le héros» comme Bandersnatch? À suivre!