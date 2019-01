Éric Salvail vend ses deux somptueuses demeures en Floride

Finies les vacances en Floride pour l'ex-animateur vedette Éric Salvail. Peu de temps avant son retour au Québec, où il a été arrêté et accusé pour des crimes d'ordre sexuel, il a mis en vente ses deux luxueuses propriétés de Pompano Beach, au nord de Fort Lauderdale.

Il se départit donc d'une spacieuse maison de trois chambres à coucher et deux salles de bain, idéalement située sur les berges du canal Intracoastal qu'il avait acquise en 2018, selon le magazine Échos Vedettes.

Elle comprend notamment de grands espaces lumineux, une terrasse couverte, une piscine creusée, un spa sur un terrain de 9085 pieds carrés garni de palmiers offrant une vue magnifique sur le plan d'eau. Le prix demandé : 2,5 millions de dollars américains, l'équivalent de 3,3 millions canadiens.

L'animateur déchu a aussi mis sur le marché une deuxième demeure côté océan, un chic condominium de 2280 pieds carrés situé au 20e étage d'une tour. Ce dernier comprend trois chambres à couchers, trois salles de bain, une grande cuisine, des finitions claires et modernes et une vue imprenable à 300 degrés sur la plage et l'Atlantique.

Éric Salvail qui possédait l'unité depuis 2015 selon le Journal de Montréal l'a mis en vente le 11 janvier pour 1,25 million de dollars américains, soit environ 1,66$ millions canadiens.

En 2017, il avait mis en vente son condo de l'Île-des-Soeurs, dans l'arrondissement de Verdun à Montréal, pour 1 750 000$ avant de disparaître des réseaux sociaux et de s'installer en Floride. Maintenant qu'il a été formellement accusé d'agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration, les voyages aux États-Unis seront peut-être plus compliqués.

