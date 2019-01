Top 10 des destinations voyage des milléniaux en 2019

Japon

@ Didier Marti via Getty Images

Le Japon est vraiment hors du temps, un lieu où les traditions anciennes se fondent dans la vie moderne comme si c’était la chose la plus naturelle du monde.

Le «pays du soleil levant» a récemment connu un afflux de Québécois, grâce aux vols directs entre Montréal et Tokyo et au bouche-à-oreille de famille et amis. Les milléniaux commencent maintenant à se rendre compte que cet archipel abrite certaines des villes les plus éclectiques du monde, des musées fascinants et une nature qui ravit tous ses visiteurs.

De sa culture unique, de la nourriture aux paysages contrastés (des montagnes enneigées aux beautés côtières), visitez le Japon avant les Jeux olympiques de 2020 qui s'accompagneront sans doute d'une augmentation des coûts de déplacement et... de votre niveau d'impatience.