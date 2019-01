La sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand, connue pour sa farouche défense des victimes d'agressions sexuelles et ferme opposante à Donald Trump, a annoncé mardi soir qu'elle se lançait dans la course à la présidentielle américaine de 2020.

"Je vais être candidate à la présidence des États-Unis", a déclaré la sénatrice de New York, 52 ans, sur le plateau de l'émission du célèbre humoriste américain Stephen Colbert sur CBS, d'après un extrait diffusé sur Twitter.

TONIGHT: @SenGillibrand stops by @colbertlateshow to announce that she is forming an exploratory committee to run for President of the United States! #LSSC pic.twitter.com/vPUpF1gs8z