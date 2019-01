3 nouveaux bars en vogue à Montréal

Certains font le Janvier sec, le mois sans alcool, d'autres préfèrent prolonger le plaisir post-Fêtes. Si vous êtes plus de la deuxième catégorie, voici les trois nouveaux bars dans le coup à Montréal où siroter votre prochain cocktail.

Milky Way Cocktail Bar

Tout juste ouvert dans Pointe Saint-Charles, le Milky Way Cocktail bar a l'un des décors les plus éclectiques et enchanteurs de la métropole. On y retrouve un long bar de marbre blanc, du velours vert et rose, des néons colorés et le plus impressionnant : un énorme puit de lumière entouré de verdure. Le tout signé Gauley Brothers derrière le Blumenthal, le Foiegwa ou le Birdbar. On sait où se précipiter pour notre prochain 5 à tard!

Ah, et si jamais vous avez un petit creux, les propriétaires ont aussi ouvert une magnifique pizzeria, Fugazzi Pizza, au rez-de-chaussée. Pâtes maison, plats de légumes gastronomiques et pizzas cuites au four à bois sont au menu élaboré par JP Miron, autrefois Au Pied de Cochon. Attention, toutefois, les mineurs ne sont pas les bienvenus.

1886 rue Centre, Montréal

Bar St-Denis

Un sublime bar de quartier vient d'ouvrir à deux pas du marché Jean-Talon et il s'impose déjà parmi les plus sympas de la ville. Le décor à la fois invitant et tendance, distingué et décontracté signé Kim Parizeau de APPAREIL Architecture mêle laiton, brique, granit et nous offre une cuisine semi-ouverte ainsi qu'un impressionnant éclairage sur tout le plafond.

D'abord, on boit des bouteilles d'importation privée à prix abordables, des bières dont certaines de microbrasserie et des cocktails classiques. Puis si on a faim, on pige parmi une sélection de plats à partager d'inspiration moyen-orientale.

Derrière le projet : deux anciens du Pied de Cochon, Emily Homsy et David Gauthier.

6966, rue St-Denis, Montréal

Jackrose

Le Mile-End a désormais son bar rose. L'imposant Jackrose dirigé par Christian Morin (Les Torchés) et l'acteur Maxime Desjardins-Tremblay se veut un bar lounge où profiter d'un bon verre de vin sur fond de musique de DJ. Côté bouffe : des classiques de bistro : tartares, calmars frits, salades.

Il se démarque certainement des commerces du coin, comblant un besoin pour certains et attirant une nouvelle clientèle friande d'ambiance plus animée en soirée.

4560, boulevard St-Laurent, Montréal

* L'an dernier, on vous disait être pas mal fan du Cicchetti, Bar Pamplemousse et Pelicano, entre autres. Mention spéciale aussi au JIAO Dim Sum Bar qui a ouvert dans le Vieux-Port de Montréal l'été dernier.

