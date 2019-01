L'ex-lanceur des Expos de Montréal John Wetteland a été arrêté lundi au Texas pour agression sexuelle répétée envers un enfant âgé de moins de 14 ans.

Les registres pénitentiaires du comté de Denton démontrent que Wetteland a été arrêté lundi et libéré moyennant une caution de 25 000 $ US. Aucun avocat ne semblait représenter le résident de 52 ans de Trophy Club, au nord-ouest de Dallas, au moment d'écrire ces lignes.

Aucun autre détail n'est pour l'instant disponible. Le Bureau du procureur du comté de Denton n'a pas immédiatement répondu aux demandes d'entrevue.

ASSOCIATED PRESS John Wetteland lors de son arrestation.

L'Américain a notamment joué pour les Expos entre 1992 et 1994, où il a enregistré successivement 37, 43 et 25 sauvetages à titre de spécialiste des fins de match de l'organisation montréalaise. Au total, en 12 saisons dans les Ligues majeures de baseball, Wetteland a maintenu une moyenne de points mérités de 2,93 et réalisé 330 sauvetages, avec une fiche de 48 victoires contre 45 revers.

Le printemps suivant, Wetteland a fait partie de la "vente de feu" orchestrée par le propriétaire d'alors, Claude Brochu, afin de renflouer les coffres de l'organisation. À titre de l'un des quatre plus hauts salariés du club, il avait quitté en compagnie de Larry Walker, Marquis Grissom et Ken Hill.

Wetteland a également remporté la Série mondiale avec les Yankees de New York en 1996, et fut nommé le joueur par excellence de la Série mondiale. Au cours de sa carrière, il a aussi porté l'uniforme des Dodgers de Los Angeles et des Rangers du Texas, qui l'ont admis à leur Temple de la renommée en 2005.

