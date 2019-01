Un député montréalais est le grand gagnant du remaniement ministériel effectué lundi matin par Justin Trudeau.

David Lametti devient ministre de la Justice et procureur général du Canada.

"J'étais un peu bouleversé, mais très content, très fier", a confié le nouveau ministre après avoir prêté serment à Rideau Hall.

L'élu de LaSalle-Émard-Verdun avait occupé jusqu'à maintenant deux postes de secrétaire parlementaire.

"C'est un exemple (...) de la profondeur dans l'équipe que les Canadiens ont élu en 2015", s'est vanté le premier ministre en parlant de sa nouvelle recrue au cabinet.

"David Lametti a une intelligence juridique bien démontrée dans une carrière (...) d'avocat et d'universitaire. C'est quelqu'un qui a toujours été très présent dans les cercles juridiques au Québec et au Canada. Et nous sommes très contents de pouvoir lui confier cette tâche", a-t-il répondu aux journalistes à sa sortie de Rideau Hall.

Sean Kilpatrick/La Presse canadienne Justin Trudeau et David Lametti.

Le nouveau ministre aura au moins un dossier chaud sur sa table: la loi sur l'aide médicale à mourir est contestée devant un tribunal québécois.

"On va continuer à regarder la mise en application de la loi. Évidemment, je vais suivre les cas devant les cours. Je vais continuer à parler avec mes homologues et on verra", a-t-il déclaré, prudent.

M. Lametti remplace au ministère de la Justice Jody Wilson-Raybould, qui se voit rétrogradée au ministère des Anciens Combattants.

Le premier ministre maintient que ce n'est pas là un recul pour la ministre de Colombie-Britannique, au contraire.

"Je mets en garde quiconque croit que de servir nos anciens combattants (...) n'est pas une responsabilité importante et extraordinaire", a tonné le premier ministre.

Quelques minutes plus tard, au même micro, la ministre Wilson-Raybould reprenait le même argument. "Je ne crois pas que quiconque sert les anciens combattants de notre pays devrait être mal vu", a-t-elle dit.

Quelques autres changements

La ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott, devient présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique.

Le ministre des Anciens Combattants, Seamus O'Regan, prend la place de Mme Philpott au ministère des Services aux Autochtones.

Ce jeu de chaises musicales a été provoqué par la démission jeudi dernier de Scott Brison qui était président du Conseil du Trésor.

La Presse Canadienne Jody Wilson-Raybould, Jane Philpott, Seamus O'Regan, David Lametti et Bernadette Jordan.

Il a donc fallu également que le premier ministre trouve un élu de Nouvelle-Écosse pour compléter son cabinet. Il a choisi Bernadette Jordan à qui il confie un nouveau ministère, celui du Développement économique rural.

Le document qui décrit les responsabilités de ce nouveau ministère précise que Mme Jordan devra prendre des mesures pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de foyers et d'entreprises en région rurale aient accès à internet haute vitesse.

"Il y avait définitivement un besoin pour la création de ce ministère", a déclaré en anglais la nouvelle ministre à sa sortie de Rideau Hall. Mme Jordan assure qu'elle ne sera pas instrumentalisée pour assurer l'élection de candidats libéraux dans les régions rurales en octobre prochain. "Mon rôle est de développer une stratégie économique rurale, de m'assurer que le Canada rural est bien représenté", a souligné la ministre.

M. Trudeau avait apporté de grands changements à son conseil des ministres au mois d'août dernier. Son cabinet devait rester tel quel jusqu'aux élections de l'automne prochain. Le départ inattendu de M. Brison a changé la donne.

