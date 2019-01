Une école primaire de l'arrondissement LaSalle, à Montréal, a été évacuée lundi en fin de matinée, et au moins 35 enfants et huit adultes ont été transportés à l'hôpital après avoir été victimes simultanément de malaises.

Ces élèves et employés de l'École des Découvreurs ont ressenti des nausées et des étourdissements et certains ont eu des vomissements, a confirmé lundi un porte-parole d'Urgences-Santé, Stéphane Smith.

Il pourrait s'agir d'une intoxication au monoxyde de carbone, mais la cause de leurs malaises n'est pas encore confirmée, a-t-il indiqué. Dans une lettre aux parents des élèves mise en ligne par la direction de l'établissement, on évoque la possibilité d'un problème "relié au système de chauffage".

Plusieurs ambulances ont été dépêchées sur les lieux, ainsi qu'un poste de commandement et du personnel de soutien d'Urgences-Santé. Des policiers y étaient aussi.

L'école a été complètement évacuée et les enfants et professeurs ont été immédiatement transférés dans l'école voisine, soit Notre-Dame-des-Rapides, a confirmé vers midi une porte-parole de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Gina Guillemette.

Odeur suspecte dans une école primaire de l'arr. LaSalle, à Montréal: Une 15aine d'enfants incommodées, de même que deux adultes. On parle de maux de tête, maux de coeur, vomissements. Les émanations proviendraient du système de chauffage, selon les autorités. pic.twitter.com/Fv2kB0Nvml — Maxime Deland (@MaxDelandQMI) 14 janvier 2019

Vers 12h30, l'Hôpital de Montréal pour enfants a fait savoir qu'il répondait à un code orange, l'un des nombreux codes d'urgence utilisés par les hôpitaux du CUSM, qui est déclenché quand se produit un incident majeur pouvant faire de nombreux blessés.

Cet hôpital a reçu 12 enfants, qui étaient dans un état stable, en début d'après-midi, mais toujours sous observation à la salle d'urgence, a indiqué Robert Barnes, le directeur associé des services professionnels.

43 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont 35 enfants, après avoir été incommodées à l'école primaire des Découvreurs, dans l'arrondissement montréalais de LaSallehttps://t.co/HqsXnRRGnT#ICIRDI pic.twitter.com/wgz3NSDQ7n — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) 14 janvier 2019

Il ne pouvait confirmer si les enfants allaient pouvoir recevoir leur congé lundi. Il a ajouté qu'il était possible que l'hôpital reçoive d'autres patients en provenance de l'École des Découvreurs.

Les pompiers ont procédé à l'inspection des lieux. La direction de l'école ne pouvait toutefois, en milieu d'après-midi, confirmer si l'établissement serait ouvert mardi.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a réagi sur Twitter et a mentionné «suivre la situation de près».

«Ma collègue Danielle McCann et moi sommes en contact avec Urgences-Santé et la CSMB. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité et le confort des élèves», a-t-il tweeté.

Avec des informations du HuffPost Québec.