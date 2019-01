«Bandersnatch»: Netflix attaqué par l'éditeur des Livres dont vous êtes le héros

Quatre petits mots qui peuvent coûter très cher: «Choose Your Own Adventure». C'est pour avoir utilisé cette expression pour l'épisode interactif Bandersnatch de la série Black Mirror que Netflix est poursuivi en justice.

Le plaignant? Chooseco, l'éditeur des Livres dont vous êtes le héros (très populaires dans les années 80), lesquels sont rassemblés dans la collection... Choose Your Own Adventure. C'est donc pour «violation de marque déposée» que la maison d'édition réclame 25 millions de dollars à Netflix, rapporte le magazine américain Variety. Le protagoniste de cet épisode interactif y fait effectivement référence au début de l'intrigue.

«L'appropriation illicite de notre marque par Netflix représente un grand défi pour un petit éditeur indépendant comme Chooseco», a déclaré Shannon Gilligan, la veuve de R. A. Montgomery, auteur de la série de livres interactifs. Selon elle, l'appropriation de Choose Your Own Adventure par la plateforme de diffusion est «susceptible de causer des dommages importants, ce qui affectera la vente de nos livres et notre capacité à travailler avec des partenaires sous licence à l'avenir».

«Nous préférerions ne pas recourir à la justice, mais, étant donnés les dommages dont nous allons souffrir du détournement de notre marque, nous n'avons pas d'autre choix», a-t-elle encore indiqué à Variety. «Le contenu sombre, et parfois perturbant, du film entache la bonne volonté et les liens positifs que pouvaient entretenir les lecteurs avec Chooseco, en plus de ternir la réputation de ses produits», détaille encore le plaignant.

Pour l'heure, Netflix, qui avait tenté (en vain) d'obtenir une licence d'exploitation de cette marque, n'a pas encore réagi.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

