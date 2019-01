Quel prénom pour le bébé de Meghan Markle?

C'est un classique du genre, les paris vont bon train concernant les prénoms que Meghan Markle et le Prince Harry pourraient donner au bébé qu'ils attendent pour le printemps 2019. Ne sachant pas si c'est une fille ou un garçon, les prénoms pressentis sont aussi bien masculins que féminins.

En tête arrivent Arthur et Alice et de loin. En tout dernier, on note: Boris et Doris.

Il est certain que le choix du prénom sera évocateur et en hommage à la famille royale ou celle de la duchesse de Sussex? En attendant, voici ce que prévoient les preneurs de paris au Royaume-Uni.

Les 10 prénoms les plus pressentis pour une fille : Alice, Diana, Victoria, Elizabeth, Rachel, Alexandra, Frances, Grace, Mary, Mathilde.

Les 10 prénoms les plus pressentis pour un garçon : Arthur, James, Edward, Henry, Alexander, Albert, Frederick, Richard, Philip, Adam.

Retour sur l'annonce de cette maternité

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk