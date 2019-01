BIEN-ÊTRE

Les hommes se rappellent plus de la douleur passée que les femmes, selon une étude

Une étude dirigée par des chercheurs basés à Montréal et à Toronto suggère que les hommes et les femmes ne se rappelleraient pas de leur douleur passée de la même manière et que l'anticipation de la douleur rend les mâles plus sensibles aux prochaines expériences douloureuses similaires. La raison? Les hommes se souviennent plus clairement que les femmes de la douleur qu'ils ont ressentie dans le passé. L'étude a été menée sur des humains et des souris.