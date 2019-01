Pas d'exemption pour les cours d'éducation sexuelle, dit le ministre

Québec n'accordera pas d'exemptions concernant les cours d'éducation sexuelle. Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a réagi sur Twitter jeudi matin, après la publication d'un ouvrage qui suggère aux parents catholiques de retirer leurs enfants de ces cours pour leur enseigner eux-mêmes ces notions.

Éducation à la sexualité: des apprentissages essentiels. Les seules exemptions délivrées le seront de manière exceptionnelle pour des motifs très précis, par exemple pour des élèves ayant vécu des traumatismes importants. #CAQ #ÉduQc #Polqchttps://t.co/kEVg4bRKFC — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) 10 janvier 2019

L'outil pédagogique est rédigé par un membre du clergé et un médecin cardiologue. On y retrouve notamment un contrat à faire signer par l'enseignant, qui prévoit que l'enfant sorte de la salle de classe pendant la tenue des cours d'éducation sexuelle.

Amazon L'ouvrage du cardiologue Dr Raouf Ayas et de l'Abbé Robert J. Gendreau s'intitule «Réflexions pour susciter le dialogue parents/enfants sur le programme Éducation à la sexualité du Ministère de l'Éducation du Québec». Il s'adresse aux enfants de la maternelle à la 3e année du primaire.

Jeudi après-midi, l'archevêché de Montréal s'est toutefois dissocié de cette initiative.

Nous désirons clarifier que le livret est le résultat d'une initiative personnelle d'un père de famille soutenu par un document rédigé par un médecin et un prêtre. L'archevêché n'est aucunement impliqué dans l'initiative ni la publication de cet ouvrage. https://t.co/9OBivtjFNc — Diocèse de Montréal (@diocesemontreal) 10 janvier 2019

Les cours d'éducation sexuelle font un retour dans les salles de classes de la province depuis l'automne (mais de nombreuses écoles ne peuvent pas les dispenser pour l'instant, puisqu'elles manquent de professeurs volontaires pour enseigner cette matière).

Le ministère n'entrevoit toutefois pas d'imposer des sanctions aux parents qui voudraient retirer leur enfant des cours d'éducation sexuelle.

«Il est trop tôt pour parler de sanctions, explique Francis Bouchard, attaché de presse du ministre Jean-François Roberge. La très large majorité des parents sont satisfaits du programme d'éducation à la sexualité.»

Un message inquiétant

Le message véhiculé par cet outil pédagogique au sujet des cours d'éducation sexuelle n'en est pas moins préoccupant, selon la sexologue et psychothérapeute Annie Fournier, directrice des services professionnels à la Fondation Marie-Vincent, un organisme qui oeuvre auprès d'enfants victimes de violences sexuelles.

«C'est important de faire l'éducation à la sexualité et aux relations égalitaires pour prévenir les violences sexuelles, ç'a été démontré que c'est un moyen efficace de prévention», insiste-t-elle.

Mme Fournier rappelle qu'au Québec, une fille sur cinq et un garçon sur dix sont victimes de violence sexuelle avant l'âge de 18 ans.

Le fait d'expliquer les choses aux enfants, de leur donner du vocabulaire, ça leur donne aussi la possibilité de dévoiler. Annie Fournier, Fondation Marie-Vincent

Et quand on ne répond pas aux questions d'un enfant sur la sexualité... on répond quand même, illustre-t-elle: «Les enfants ne sont pas fous, ils comprennent que c'est tabou. Et s'ils sont abusés par la suite, ils auront moins tendance à le dénoncer, parce qu'ils penseront qu'il ne faut pas parler de ça. Le fait d'expliquer les choses aux enfants, de leur donner du vocabulaire, ça leur donne aussi la possibilité de dévoiler.»

Malheureusement, c'est encore moins de 20 % des agressions qui sont dénoncées en général, au Québec, souligne Annie Fournier.

Le guide pédagogique écrit par l'abbé Robert Gendreau et le cardiologue Raouf Ayas comprend aussi plusieurs citations problématiques, selon la sexologue.

Dans leur guide, les deux hommes se basent sur le principe de «latence» chez les enfants de 6 à 12 ans, qui sont «sexuellement endormis».

«Il sera donc toujours préjudiciable au sain développement de l'enfant de forcer sa pudeur naturelle. L'action gouvernementale en ce sens pourrait être considérée comme une agression, alors que c'est exactement ce qu'elle prétend vouloir prévenir», peut-on lire dans l'ouvrage vendu au coût de 10$ sur Amazon.

«On utilise des mots très forts qui sont dangereux, lance Annie Fournier. On confond totalement ce qu'est une agression. Ce qui est problématique, c'est de ne rien dire.»

La Fondation Marie-Vincent a lancé le programme Lanterne, destiné aux enfants de 0 à 5 ans. Ce projet-pilote vise à donner des outils aux parents et aux éducateurs pour répondre aux questions des enfants et savoir distinguer des comportements sexuels normaux (parce que oui, les jeunes enfants en ont!) de situations où ils devraient intervenir.