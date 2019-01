Le bébé de Ross et Rachel dans «Friends» fait ses premiers pas au cinéma

On l'a quittée encore bébé. Emma, la fille de Rachel dans Friends a bien grandi. Ou plutôt elles ont bien grandi, car le rôle avait été confié aux sœurs Noelle et Cali Sheldon. Jusqu'à l'arrêt de la série en 2001, ces jumelles ont interprété le bébé de Rachel et Ross. Aujourd'hui âgées de 16 ans, les jeunes femmes débutent leur carrière au cinéma.

Les soeurs Sheldon seront à l'affiche du film d'horreur Us produit, réalisé et scénarisé par Jordan Peele (Get Out), dont la sortie est prévue pour le 22 mars prochain. Même si on ne connaît pas encore le rôle qu'elles vont interpréter, on sait déjà que les jumelles joueront aux côtés de Lupita Nyong'o, Winston Duke et Elisabeth Moss. Une nouvelle qu'elles ont partagé sur leur compte Instagram.

Le pitch? Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison de vacances au bord de la mer. Alors qu'ils pensaient passer du bon temps en famille et entre amis, l'intrusion d'inconnus masqués va changer la donne.

Une complicité frappante

Très actives sur les réseaux sociaux, elles n'hésitent pas à dévoiler leurs moments de complicité entre sœurs et entre amis. Pour leur anniversaire, chacune avait publié une photo avec l'autre, accompagnée d'une adorable légende.

Depuis la fin de la série, les deux jeunes femmes ont eu quelques rôles dans la série télé Life, et sont apparues dans quelques courts-métrages.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À voir également :