Valérie Plante visitera sa ville natale de Rouyn-Noranda

La mairesse de Montréal partira en visite officielle dans son patelin la semaine prochaine. Valérie Plante, originaire de Rouyn-Noranda, passera quelques jours en Abitibi-Témiscamingue pour tisser les liens avec la métropole.

Mme Plante a reçu plusieurs invitations de maires et d'élus du Québec au cours de sa première année de mandat. Elle souhaite répondre à certaines de ces invitations, selon l'importance des liens entre les villes.

«On a déjà des échanges avec certaines villes mais je pense qu'on doit les renforcer. Étant donné que Montréal est la porte d'entrée pour la plupart des investisseurs, bien si on est mieux au courant et on a de bons échanges avec d'autres régions, on va être à même de pouvoir rediriger des investisseurs et s'assurer qu'il y a des partenariats qui se font», dit-elle.

«En début de semaine prochaine, je me rendrai à Rouyn-Noranda. Je visiterai quelques régions du QC cette année pour renforcer les liens de complémentarité qui unissent Montréal et les régions. Je commence, avec beaucoup de plaisir, dans ma région natale.» -@Val_Plante #cemtl pic.twitter.com/x3yYXt4XwL — Projet Montréal (@projetmontreal) 9 janvier 2019

Mme Plante souhaite comprendre les enjeux des régions afin de leur faire profiter de sa tribune aux niveaux national et international.

La mairesse rappelle aussi que l'administration précédente a mis en place une «Maison des Régions» justement pour renforcer le rôle de Montréal dans le développement des régions du Québec.

Rouyn-Noranda sera donc le premier d'une série de voyages qui s'étaleront selon un échéancier qui n'a pas encore été déterminé. Mme Plante y retrouvera Diane Dallaire, aussi élue comme première mairesse de sa ville lors des élections de novembre 2017.

L'Abitibi-Témiscamingue est l'une des principales régions-ressources du Québec, mais plusieurs compagnies minières et forestières qui y mènent des opérations ont leur siège social à Montréal.