WASHINGTON — Le président américain Donald Trump a quitté abruptement une rencontre avec les leaders démocrates sur la paralysie du gouvernement fédéral, mercredi, parlant sur Twitter d'une «perte de temps».

Les discussions sur la paralysie du gouvernement et sur le financement du mur souhaité par le président demeurent dans l'impasse, au lendemain d'un bref discours à la nation de M. Trump.

Le leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a affirmé que M. Trump avait demandé à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, lors de la réunion à la Maison-Blanche, si elle acceptait de financer le mur à la frontière avec le Mexique.

Quand elle a dit «non», selon M. Schumer, le président Trump s'est levé et a dit: «Alors nous n'avons rien à discuter.» Puis, il est simplement sorti.

M. Schumer a qualifié les actions de M. Trump de «vraiment, vraiment malheureuses».

Sur Twitter, M. Trump a également indiqué que lorsque Mme Pelosi a rejeté le projet de mur à la frontière, il a rétorqué: «Au revoir, rien d'autre ne fonctionne!»

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!