Un visage plutôt familier pour les Canadiens est apparu lors de la populaire compétition de chant «Afghan Star».

L'émission de télé, l'une des plus écoutée en Afghanistan et qui en est présentement à sa 13e saison, a accueilli un concurrent nommé Salam Maftoon - et c'est le sosie parfait du premier ministre Justin Trudeau.

Un tweet en anglais d'Aziz Faayez, qui travaille pour le Programme de développement de l'ONU en Afghanistan, a remarqué les similitudes troublantes entre les deux hommes plus tôt cette semaine.

@Afghan_Star TV Show contestant #Salam_Maftoon, folk vocalist, became more popular as he looks so much like Canadian PM @JustinTrudeaupic.twitter.com/Su14nNDQZ3