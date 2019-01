Le matin, c'est souvent la course. Réveil, douche, gestion des enfants pour certains, répondre aux courriels, regarder ce qui se passe dans le monde, puis la chose la plus importante, le petit-déjeuner. Et même si le temps file, il est important de bien se nourrir. Pour vous inspirer, trois nutritionnistes québécoises en vue nous livrent leur petit-déjeuner express favori.

«Je prépare souvent du gruau overnight (sans cuisson) c'est le plus rapide des petits-déjeuners santé. Je le décline en plusieurs variantes (avec graines de tournesol, boisson de soya ou lait, petits fruits ou fruits tropicaux).»

«Je suis encore fan de la crème budwig et du birchermuesli que je mangeais régulièrement quand j'habitais en Suisse. Avec une pomme râpée du fromage frais et du jus de citron tout simplement délicieux et rassasiant !»

«Je mets dans un pot Mason du yogourt, des noix, des graines de citrouille ou de chanvre et des fruits, que je consomme plus tard.»

Annie Ferland de Science & Fourchette

«Ça, c'est ma réalité tous les matins! Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je déteste les déjeuners traditionnels du type oeuf, céréales, gruau, smooties, toasts, etc.»

«90% du temps, je vais réchauffer au micro-ondes des restants. Eh oui, je peux manger de la salade, de la soupe ou un restant de chili pour le déjeuner! C'est une économie de temps considérable et je ne gaspille rien dans mon frigo. Et je ne mange seulement quand la faim va se faire sentir. Des fois, ce n'est pas toujours au lever, mais deux heures après. Mais je déjeune toujours!»

Déjeuner = santé améliorée

Déjeuner permet de satisfaire ses besoins nutritifs quotidiens et de fournir le carburant dont notre corps a besoin pour reprendre du service et bien fonctionner tout au long de la journée. Si vous faites de l'exercice le matin, il est d'autant plus important de manger avant et après la pratique physique, de petites à de moyennes portions selon votre faim.

Des études ont par ailleurs permis de constater que les gens qui déjeunent consomment plus de fibres alimentaires, de calcium, de fer, de potassium, de magnésium et d'acide folique que les autres. Ces nutriments se retrouvent notamment dans les céréales et le pain de grains entiers, le lait et les autres produits laitiers, ainsi que dans les fruits : tous des aliments qui s'intègrent facilement à un bon déjeuner !

Les mêmes règles s'appliquent à un déjeuner qu'à tout autre repas : on tente de limiter l'absorption de sucre, de sel et de gras et idéalement, il contient des protéines, entre 25 et 30 grammes selon les nutritionnistes. Pour ce faire, on intègre au petit-dej des produits laitiers, des noix, des oeufs ou des protéines en poudre naturelles (comme celle de riz brun biologique d'Avril Supermarché Santé illustrée ci-dessous) à insérer dans la préparation de muffins, smoothies ou crêpes.

Bon déjeuner!

