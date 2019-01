Matelas en boîte ou matelas traditionnel?

HuffPost Québec

Pas envie de sortir de chez vous pour tester des matelas pendant des heures devant un vendeur malaisant qui vous suit à la trace? Peut-être que le matelas en boîte vendu en ligne est pour vous. Mais vient-il avec un autre sacrifice, celui de la santé de votre dos? Toute la vérité.

Bien que non chiffré, l'engouement pour les matelas en viscoélastique livrés roulés et compactés dans une boîte est au rendez-vous, assurent les manufacturiers de ce type de produit de plus en plus nombreux sur le marché. Parmi les grands joueurs, on compte les américains Casper et Helix Sleep, ainsi que les canadiens Endy et Bloom à qui tentent de se greffer des Québécois comme Zedbed à Shawinigan et bientôt Simons en collaboration avec le groupe hôtelier Le Germain, a appris le HuffPost Québec.

Mais les dormeurs ont-ils raison de leur faire confiance? Oui et non, répond le chiropraticien québécois Guillaume Corbin.

Le monde du matelas, c'est tout un monde. Dr. Guillaume Corbin

Un matelas doit répondre à plusieurs points : il doit convenir à votre morphologie (courbes, poids, muscles, blessures), votre position de sommeil (sur le dos, le ventre, le côté) et répondre à vos critères de confort en plus de respecter certaines règles de base (énumérées ci-bas) pour assurer une santé du corps maximale. Difficile de juger ces aspects devant l'écran d'ordinateur. Néanmoins, les vendeurs de matelas en ligne proposent généralement une période d'essai de 100 nuits avec retour gratuit, ce qui est largement supérieur aux cinq minutes que vous passerez peut-être en boutique.

Certains magasins spécialisés offrent de retourner le matelas après une période d'essai à la maison à condition d'acheter une housse de protection, mais ils demeurent tout de même assez rare. Et, pour les deux types de matelas (en boîte ou traditionnel), faites très attention à ne pas le souiller, sinon pas de remboursement ou d'échange.

L'ABC d'un bon matelas selon un chiro GeorgeRudy via Getty Images Fermeté : optez pour un soutien semi-ferme. «Les matelas fermes n'épousent pas assez les formes du corps, mais empêchent les hanches de s'affaisser, favorisant une bonne posture de sommeil. Les matelas trop souples aident à réduire la pression excessive sur les articulations, mais on manque souvent de support. Il faut donc trouver un équilibre entre soutien et confort».

Un corps en ligne droite : Idéalement, lors de l'essai, les fesses et les épaules doivent renfoncer un peu dans le matelas afin que votre corps soit aligné. Ça évite les problèmes musculaires.

Ressorts ou pas? : les chiropraticiens disent qu'il n'y a pas une composante meilleure qu'une autre. «C'est très personnel, selon ce que vous préférez. Aimez-vous mieux le soutien d'une mousse épaisse ou de ressorts ensachés? Ce que je recommande en clinique c'est : "trouvez le matelas sur lequel vous vous sentez supporté et sur lequel vous dormez bien tout simplement". C'est trop variable d'un corps à l'autre.»

Surmatelas : On le préfère intégré au matelas pour un maximum de confort. L'épaisseur dépendra de vos courbes et votre poids. Il est toujours préférable d'opter pour une mousse à haute résistance pour un soutien qui s'adapte à vos mouvements nocturnes. Les conseils ci-dessus ont été fournis par le chiropraticien Guillaume Corbin.



Non testé scientifiquement

Pour l'instant, il est difficile pour quiconque, même pour les chiropraticiens, de juger de la qualité des matelas vendus en ligne. Comme pour tous les produits du sommeil, il n'y a pas de règles ni d'études sérieuses prescrivant une certaine épaisseur ou des composantes à inclure absolument dans la fabrication d'un «bon» matelas.

«Les matelas en viscoélastique vendus en ligne, ce n'est pas ce qu'on [NDLR : l'Association des chiropraticiens du Québec] recommande. On ne sait pas comment le mécanisme fonctionne, mais on sait que ça respecte les normes, note Dr. Corbin. Il y a eu une mode pour le viscoélastique. Quelqu'un a trouvé ça, il y a eu un effet marketing, mais ce n'est pas mieux.» Seul le futur pourra nous dire s'ils sont aussi durables que les matelas traditionnels.

Le spécialiste des vertèbres admet qu'il ferait tout de même dormir ses enfants dans ce type de couchette sans crainte.

Il faut savoir que les doubles, grands lits et très grands lits en viscoélastique ne sont pas vendus qu'en ligne. Plusieurs manufacturiers en proposent des modèles en boutique très semblables à ceux qu'on trouve sur la Toile, vous permettant de vous familiariser avec la matière avant de passer une commande.

Comment «évaluer» son matelas en 4 questions

Pour déterminer si on a trouvé le bon, l'élu de nos nuits, il faut se poser les questions suivantes :

Est-ce que je me sens supporté? Lorsque je me couche, est-ce que je me sens écrasé, plié? Si oui, un retour s'impose.

Est-ce je dors bien? Le plus important!

Est-ce j'ai plus mal au dos, aux hanches, aux épaules au levé qu'au coucher? Si oui, un retour s'impose.

Ma posture est-elle droite? On peut demander à quelqu'un de regarder si notre corps est aligné (mais il faut aussi s'écouter)

Est-ce que je transpire trop dedans? Si oui, plus que la normale, un retour s'impose.

«Mais ce n'est pas juste une question de matelas parfois, nuance Guillaume Corbin. Parfois, le problème, c'est que ton dos n'est pas en santé. T'as beau essayé des matelas à 10 000$, rien ne se réglera sans une visite chez le chiropraticien.» Exercices de renforcement, étirements et autres soins peuvent être prescrits. Une fois les déficiences réglées, on peut se lancer dans l'achat d'un matelas les yeux fermés.

NOUS AVONS TESTÉ...

Courtoisie Casper

Nous avons testé le Wave, le modèle le plus luxueux de la marque. Le matelas offre une combinaison de cinq couches de mousse dont une en viscoélastique, une infusée de gel «de soutien», une autre de latex «perméable» ainsi qu'une base de laine «anti-humidité». Le tout permettant soutien et confort à la fois ainsi qu'une régularisation de la température et de l'humidité.

Plus :

Facile à commander

Heureux mélange de soutien, de fermeté et de moelleux.

On s'y sent enveloppé grâce à la première couche de mousse.

Très peu d'humidité ou de transpiration même si on dormait à deux sous une couette chaude. (C'est rare!)

Le confort reste. On ne sent pas qu'il prend une forme et ne bouge plus à long terme.

La housse qui protège le matelas est amovible et est lavable à la machine.

Simple et rapide à déballer

Période d'essai de 100 nuits

Garantie de dix ans

Trois modèles de matelas : L'Essentiel (entrée de gamme), le Casper (classique) et Wave (haut de gamme)

Casper offre également en ligne sommier, draps, cadre de lit, oreillers (vraiment confortables)

Moins :

Aucun, vraiment (en ce qui concerne le Wave)!

Prix pour un Casper Wave double : 2550$

Courtoisie Endy

Nous avons testé le modèle classique, le seul de la marque canadienne. Il est fait de trois épaisseurs de mousse viscoélastique, dont une avec «gel de refroidissement», une couche souple et une base ferme.

Plus :

Facile à commander

Le matelas est ferme, mais pas trop. On sent une agréable souplesse lorsqu'on se couche.

Il épouse nos formes pour que notre corps reste aligné.

La housse se retire aisément et est lavable à la machine

Déballage et installation faciles

Période d'essai de 100 nuits

Il est abordable

Il est fabriqué à 100% au Canada par une entreprise canadienne!

Garantie de dix ans

Endy propose aussi un oreiller à épaisseur ajustable plutôt confortable.

Moins :

- Il semble moins respirer que le Casper. On a eu un peu chaud certaines nuits.

Prix pour un Endy double : 775$

