Cyberintimidation: Maxime Comtois réagit à la haine à son endroit

Le capitaine d'Équipe Canada au Championnat du monde de hockey junior, Maxime Comtois, est revenu mercredi sur la cyberintimidation dont il a fait les frais après la défaite du Canada en quart de finale contre la Finlande.

Le revers de 2-1 en prolongation face à la Finlande prive les Canadiens d'une place dans le carré d'as et, surtout, d'une chance de remporter une médaille.

Le fiel des internautes anglophones s'était déversé sur l'ado de 19 ans après qu'il eut manqué un tir de pénalité.

These are some of the comments on Max Comtois' instagram page. Do not be these people. Seriously, do not. pic.twitter.com/Qekc30WVwQ