Un autre signalement de drone cause des retards dans un aéroport britannique

Près de trois semaines après la pagaille causée par de mystérieux drones à Gatwick avant Noël, l'aéroport londonien d'Heathrow, le plus fréquenté d'Europe, a été brièvement perturbé à son tour et contraint de suspendre des vols au départ durant une heure environ.

"Les vols ont repris", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'aéroport situé à l'ouest de la capitale britannique. Elle n'était pas en mesure de préciser le nombre de vols affectés par l'incident.

L'aéroport avait peu auparavant annoncé sur Twitter répondre à "un signalement de drone" et travailler "étroitement avec la police londonienne pour empêcher toute menace à la sécurité opérationnelle".

"Par mesure de précaution", les vols au départ ont été suspendus "le temps d'enquêter", avait-il ajouté.

