Stormy Daniels propose un programme alternatif au discours de Trump

L'actrice porno Stormy Daniels propose aux Américains de la regarder "plier son linge en sous-vêtements" mardi soir, au moment même de l'adresse à la nation du président Donald Trump.

La blonde plantureuse, qui dit avoir eu une liaison avec le milliardaire républicain, diffusera une vidéo en direct sur internet pendant toute la durée de cette allocution officielle.

"Si vous cherchez à regarder quelque chose qui ait un vague intérêt ce soir à 21H00, je plierai mon linge en sous-vêtement pendant huit minutes en direct sur Instagram", a-t-elle tweeté avec malice.

If you're looking for anything even remotely worth watching tonight at 9pm EST, I will be folding laundry in my underwear for 8 minutes on Instagram live. https://t.co/GhMowscZMP