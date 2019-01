Montréal chargera la neige, avant que ça ne devienne de la glace

Cinq jours après un chargement partiel décrété pour une petite chute de neige, la Ville de Montréal procédera mercredi au premier chargement complet depuis le début de l'hiver.

Une dizaine de centimètres de neige sont tombées sur la métropole depuis lundi soir. Les températures plus élevées prévues mardi et mercredi devraient en faire fondre une partie, mais le mercure rechutera sous zéro jeudi, ce qui risque de créer une couche de glace.

Selon MétéoMédia, une vague de froid intense s'abattra ensuite sur le Québec dès vendredi.

«Nous sommes prêts pour cette opération et nous voulons qu'elle soit complétée avant le refroidissement des températures annoncé au courant de la fin de semaine. Notre priorité est d'assurer la sécurité et faciliter les déplacements de tous les usagers», affirme la mairesse Valérie Plante dans un communiqué envoyé mardi.

La @MTL_Ville est prête pour cette opération que nous voulons compléter le plus rapidement possible. Pour ce faire, je vous invite toutes et tous à faire preuve de prudence et à planifier vos déplacements afin de faciliter le bon déroulement des opérations. #polmtl https://t.co/G4IaiHrxx4