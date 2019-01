MONTRÉAL — Gilbert Rozon s'est présenté mardi au Centre opérationnel Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sur le boulevard Langelier, dans l'est de la ville, près d'un mois après que le Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP) ait retenu contre lui une accusation de viol et d'attentat à la pudeur.

Les faits auraient été commis sur une femme en 1979 à Saint-Sauveur-des-Monts, dans les Laurentides. L'identité de cette femme n'a pas été dévoilée.

M. Rozon est arrivé vers 9h15 au Centre opérationnel, probablement pour se livrer à la prise d'empreintes digitales. Il n'a émis aucun commentaire à son arrivée face à un groupe de journalistes et il n'a rien dit non plus en sortant de l'édifice, peu avant 10h00.

Gilbert Rozon devra se présenter en Cour le 22 janvier prochain, au Palais de justice de Montréal.

Le DPCP avait reçu 14 demandes d'intenter des procédures criminelles de la part de la police de Montréal.

Pour expliquer que les plaintes d'une seule personne aient été reçues, le DPCP avait expliqué qu'en droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal, a-t-il expliqué.

Gilbert Rozon a démissionné de ses fonctions de président du Groupe Juste pour Rire, qu'il avait fondé, et de commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

