Elisabeth Rioux fait visiter sa giga maison dans le bois

Capture d'écran Youtube

L'influenceuse et femme d'affaires québécoise Elisabeth Rioux est tellement fière de sa nouvelle maison en construction qu'elle a cru bon de la faire visiter à ses milliers d'abonnés.

Celle qui s'est fait une petite fortune avec son entreprise de maillots Hoaka et sa nouvelle ligne de sous-vêtements Bamboo Underwear a misé sur la luminosité dans son nouveau chez-soi de Blainville. L'imposante demeure est agrémentée d'immenses fenêtres donnant sur la forêt, d'un plafond cathédrale dans la pièce principale et elle nous révèle en plus que le blanc y dominera, jusqu'au plancher de marbre... blanc.

Capture d'écran Youtube Capture d'écran Youtube

Seule la salle de bain principale sera noire.

Capture d'écran Youtube

Dans la vidéo en anglais de six minutes, la star des réseaux sociaux de 22 ans a semblé très très fière du chandelier de l'entrée «très classe» qui sera visible de la rue, puis de son garage double pour «mettre ses deux autos» et de la salle de lavage au sous-sol qui, pour elle, «est la plus importante pièce de la maison» même si elle avoue ne pas faire le lavage.

La maison sera aussi munie d'un «très très gros» walk-in juste derrière le lit d'Elisabeth (qui en a profité pour faire une petite stépette pour nous montrer la largeur).

Capture d'écran Youtube

Elle révèle dans la vidéo avoir magasiner des maisons, mais qu'elle n'avait pas trouvé la perle rare. Pour elle, les résidences à 5 chambres ne sont pas intéressantes. Elle voulait plutôt un grand espace commun, puis seulement deux chambres. Elle l'a donc fait construire selon ses goûts.

Comme vous pouvez le constater, la demeure est loin d'être terminée. Piscine et terrasse s'ajouteront éventuellement pour qu'elle puisse se prélasser dans ses maillots. L'entrepreneuse promet qu'elle publiera une seconde vidéo pour vous montrer le produit fini.

Dans une story Instagram publiée lundi, l'instababe a aussi révélé l'identité de son nouvel amoureux, Bryan McCormick. Peut-être que le bodybuilder ira s'installer dans le bois avec Elisabeth...

