Un voleur brésilien a appris à ses dépens que de tenter de dérober le téléphone d'une championne d'arts martiaux mixtes (MMA) surnommée "la Dame de fer" était tout sauf une bonne idée.

Polyana Viana, poids paille de 1,70 m, a assené au voleur deux coups de poing et un coup de pied, avant de l'étrangler et de l'immobiliser avec une clef de bras en attendant l'arrivée de la police, a rapporté lundi le site MMA Junkie.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt