Meghan Markle pourrait réapparaître dans «Suits»

Va-t-elle faire son grand retour? Meghan Markle s'est fait offrir un chèque de plusieurs millions de dollars pour faire une apparition dans la série Suits, d'après les informations dévoilées par le Daily Star, ce dimanche 6 janvier. Celle qui interprétait Rachel Zane Ross de 2011 à 2018 pourrait apparaître moins de deux minutes dans la série qui l'a faite connaître à l'échelle internationale.

«J'ai entendu des sommes comprises entre 3 et 9 millions de dollars. Cela peut sembler beaucoup, mais ce serait l'un des plus gros coups de marketing de l'histoire de la télévision», a expliqué une source anonyme proche de la production. Et l'argent que recevrait la duchesse de Sussex serait reversé à une ou plusieurs associations de son choix.

Un gros coup de marketing

Pour l'occasion, l'équipe de production souhaiterait également faire revenir son partenaire Mike Ross, joué par Patrick J. Adams, qui avait quitté la série en même temps qu'elle.

«On pourrait imaginer un scénario où Rachel et Mike ont recommencé leur vie à zéro et fondent une famille, avec Rachel qui afficherait un ventre bien arrondi. Elle pourrait n'avoir à dire qu'une ou deux répliques, juste raconter qu'elle n'aurait pu imaginer avoir une vie si merveilleuse. Cela ferait un beau lien entre son personnage et sa vie réelle», a indiqué la source anonyme.

Si cette apparition est souhaitée par l'ensemble de l'équipe de production de la série de USA Network, il faudra d'abord obtenir l'accord de son altesse royale, la reine Elizabeth II.

Le dernier épisode où est apparu Meghan Markle a été diffusé sur les écrans le 25 avril 2018, quelques jours avant son mariage royal avec le prince Harry au château de Windsor.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

