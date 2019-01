Le président américain Donald Trump se rendra jeudi à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique au moment où les négociations budgétaires visant à mettre fin au "shutdown" achoppent sur la question du mur qu'il réclame avec force.

"Le président Donald Trump se rendra jeudi à la frontière sud pour rencontrer ceux qui sont en première ligne de la crise humanitaire et de sécurité nationale", a tweeté sa porte-parole Sarah Sanders, sans autres précisions.

De plus, le président a aussi annoncé qu'il "s'adressera à la Nation" à propos de la frontière, mardi, à 21h.

"Je suis ravi de vous informer que je vais m'adresser à la Nation sur la crise humanitaire et de sécurité nationale à notre frontière sud. Mardi soir à 21h", a tweeté le président américain, au 17e jour du "shutdown", la paralysie partielle des administrations fédérales.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.