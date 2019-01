Les coffrets MFLEURS

Courtoisie MFLEURS

Le fleuriste montréalais MFLEURS est reconnu pour ses boîtes de roses luxueuses et modernes. Offrez à l'élu de votre coeur les «MHeart» - ces coffrets de roses éternelles en forme de coeur - à la fois romantiques et sexy. Ça fait changement du traditionnel bouquet et les fleurs restent belles pendant au moins un an.

La compagnie offre une grande variété de roses, vous permettant de personnaliser votre coffret à votre guise.

129$