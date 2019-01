Voici à quoi ressemblera la prochaine fusée de SpaceX

N'est-elle pas jolie?

Le milliardaire excentrique Elon Musk a partagé sur Twitter une image conceptuelle de ce qu'aura l'air la prochaine fusée de sa compagnie d'exploration spatiale SpaceX.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR