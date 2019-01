Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que des négociations étaient en cours pour déterminer le lieu de son prochain sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, tout en restant évasif sur le calendrier.

"Nous négocions sur un lieu. Il sera annoncé probablement dans pas trop longtemps", a déclaré M. Trump, interrogé sur cette nouvelle rencontre qu'il appelle de ses voeux.

"Ils veulent une rencontre et nous voulons une rencontre (...) Nous avons un très bon dialogue avec la Corée du Nord", a-t-il ajouté, affirmant, sans autres précisions, avoir eu des discussions "indirectes" avec Kim Jong Un.

Donald Trump, 72 ans, et Kim Jong-un, de plus de 30 ans son cadet, se sont rencontrés pour la première fois en juin dernier à Singapour.

Lors du tête-à-tête historique, le premier entre un président américain et un héritier de la dynastie des Kim, l'homme fort de Pyongyang s'était engagé en faveur d'une "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne", sans détails ni calendrier. Depuis, les négociations patinent.

Washington exige une dénucléarisation "totalement vérifiée" du Nord avant toute levée des sanctions, alors que Pyongyang accuse les États-Unis d'exiger son désarmement unilatéral sans faire de concessions.

M. Trump a affirmé dimanche que les sanctions resteraient en place tant qu'il n'y aurait pas de résultats "très positifs".

Lors de son adresse du nouvel An, le leader nord-coréen a déclaré qu'il était disposé à rencontrer M. Trump à tout moment, mais a aussi averti que Pyongyang pourrait changer d'attitude si Washington maintenait, malgré le rapprochement diplomatique opéré depuis juin, ses sanctions économiques contre la Corée du Nord.

Le dernier rendez-vous entre le secrétaire d'État américain et le négociateur nord-coréen Kim Yong-chol, début novembre à New York, a été annulé à la dernière minute par la Corée du Nord et n'a toujours pas pu être reprogrammé.

L'arsenal nucléaire nord-coréen a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans. Pyongyang a effectué six essais nucléaires et développé et testé des missiles balistiques qui selon des experts seraient capables d'atteindre le territoire continental des États-Unis.

