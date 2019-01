Étienne Boulay célèbre deux ans de sobriété

2 ans sans drogue ni alcool aujourd'hui. Le 6 janvier 2017, avec l'aide de beaucoup de gens, je re-rentrais en thérapie pour ce qui me parraissait être la millième fois. Complètement détruit, j'ai tranquillement commencé à me rebâtir. La chose la plus importante que j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Si t'en arraches ces temps-ci, que ce soit avec l'alcool, la drogue ou tout autre forme de dépendance, sache qu'il y a une façon de t'en sortir. Dans la région de Québec: Villa Ignatia (418) 849-6534 Dans la région de Montréal: Maison Jean Lapointe (514) 288-2611 ➡️ (26 onces, la pognes-tu? 😉) Avec la journée #BellCause qui approche le 30 janvier prochain, tu sais plus que jamais qu'il y a une panoplie de ressources pour t'aider avec ta santé mentale. On prend soin de notre corps quand on se casse quelque chose, faisons donc la même chose avec notre tête!

A post shared by Etienne Boulay (@etienneboulay22) on Jan 6, 2019 at 7:01am PST