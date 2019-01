L'Apple des beaux jours est de retour.

La compagnie dirigée par Tim Cook s'est payée un affichage pour le moins original, en marge du Consumers electronics show (CES) de Las Vegas.

L'affiche sur fond noir montre le dos d'un iPhone de présente génération et la phrase «Ce qui se passe sur votre iPhone, reste sur votre iPhone», clin d'oeil à la phrase populaire «ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas». Une adresse web menant à la politique de la vie privée d'Apple suit le message.

C'est le journaliste Chris Velazco d'Engadget qui a le premier aperçu l'affiche et l'a partagée sur Twitter.

Apple never shows up at CES, so I can't say I saw this coming. pic.twitter.com/8jjiBSEu7z