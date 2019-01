On le sait, les gens vivent de plus en plus vieux, permettant aux familles de s'agrandir, mais aussi aux différentes générations de se côtoyer.

Sur le réseau social chinois TikTok, un phénomène viral est né. Plusieurs familles multigénérationnelles se sont mises à se filmer pour montrer à quel point leur famille était grande et leur arrière-grand-mère ou arrière-grand-père toujours aussi vivant(e)s.

Voyez les séquences dans la vidéo ci-dessous :

Chaque extrait commence avec un bambin appelant son père ou sa mère, puis apparaît à tour de rôle chacune des générations jusqu'à la dernière.

Évidemment, Internet est tombé sous le charme.

When the last 'ma' came out.. pic.twitter.com/6nMGBzltk3 — Ashley (@Ashlee_t1) 4 janvier 2019

Les vidéos de 15 secondes ont été publiées dans l'application chinoise ultra populaire Douyin, aussi connue comme TikTok. Elles sont tellement populaires que l'une d'entre elles également partagées sur le site Weibo le 19 décembre dernier a atteint plus de deux millions de mentions «J'aime».

TikTok est la sixième application la plus populaire dans le monde et a récemment fusionnée avec musical.ly, une autre application de partage de vidéos à succès.

Avec les informations de Lisa Yeung

