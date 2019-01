Madonna fait taire ceux qui parlent de ses implants fessiers

Madonna est au coeur d'une polémique qui fait jaser en ces premiers jours de l'année. Attention, rien d'important, il s'agirait du postérieur de la star dont certains soupçonnent des implants.

La star a passé le réveillon de la nouvelle année dans un bar gai de New York, le célèbre Stonewall Inn. Accompagnée de son fils David, la chanteuse a donné un concert totalement inattendu et a délivré un discours en soutien à la communauté droits LGBTQ+. C'est suite à cette performance que l'audience reprise par la toile a commencé à spéculer sur les formes de Madonna.

Culotte rembourrée ou implants fessiers?

@Madonna, activist and friend, gave a surprise performance at stonewall. And she was everything you imagined to be. ❤ #ally#hiv#UEqualsU#madonnapic.twitter.com/Y7p5fffWdi