Montréal lancera vendredi la première opération de chargement de la neige de 2019, après des précipitations d'environ 5 cm et alors que la température doit remonter au-dessus du point de congélation. La mesure n'affectera toutefois que certaines rues dans la moitié des arrondissements.

Les Montréalais se sont réveillés avec une mince couche de blanc sur les trottoirs et les rues jeudi, après avoir passé le Nouvel An sur la glace. Comme d'habitude, des internautes se sont insurgés contre la gestion de la neige par la Ville de Montréal.

Tu as fait quoi Roger durant le temps des fêtes, du slalom sur de la poudreuse mon Marcel. #polmtl#sudbestpic.twitter.com/BqzJqJoFhi — Yves Lavoie (@yveslavoieMTL) 3 janvier 2019

J'ai l'impression que les déneigeuses de Montréal étaient en vacances cette nuit. 30% d'humidité et +15cms de neige au sol tout est resté couvert de blanc. La patinoire automobile sur la chaussée est de taille — Toutou (@FrankyLolo) 3 janvier 2019

La Ville lancera une opération de chargement de la neige dès vendredi, 7h. Ces opérations coûteuses sont généralement lancées après d'importantes chutes, comme les tempêtes de 20 ou 30 cm qui se sont abattues à plusieurs reprises sur la métropole l'an dernier.

Le responsable de ces opérations, Jean-François Parenteau, a toutefois été critiqué à plusieurs reprises il y a un an. D'abord pour avoir omis de charger la neige après une chute d'environ 10 cm parce qu'il attendait un redoux qui n'est pas venu. Ensuite pour avoir décrété un chargement alors que plusieurs rues n'en avaient pas besoin.

M. Parenteau a promis un programme plus flexible pour éviter que l'ensemble des secteurs ne soient déneigés alors que certains sont plus durement affectés que d'autres. Pour la première fois, le chargement ne visera que 9 des 19 arrondissements de Montréal et aura lieu «sur les rues qui le nécessitent».

«Les conditions changeantes et la glace amoncelée nous forcent à revoir nos méthodes pour assurer la sécurité de tous les usagers», explique Geneviève Jutras, attachée de presse de la mairesse et du comité exécutif.

Une opération de chargement de la neige coûte en moyenne 15 M$ pour l'ensemble de la ville, soit un peu moins que 1 M$ par arrondissement.

Selon Météo Média, la température devrait monter à environ 3 degrés vendredi et samedi. Une tempête devrait s'abattre sur Montréal en début de semaine, laissant entre 25 et 35 cm de neige entre lundi et mercredi.