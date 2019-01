Tesla baisse les prix de ses automobiles

DÉTROIT — Le constructeur d'automobiles électriques et fabricant de panneaux solaires Tesla a vu son action culbuter mercredi, après que la société américaine eut réduit le prix de ses automobiles de 2000 $US et annoncé des données jugées décevantes au sujet de ses ventes du quatrième trimestre.

Dans un communiqué publié avant l'ouverture des marchés boursiers, Tesla a indiqué avoir livré 245 000 automobiles et véhicules utilitaires sport électriques en 2018, soit presque autant que lors de toutes les années précédentes réunies.

Cependant, Tesla a ajouté qu'elle abaissait de 2000 $ US les prix de ses trois modèles de véhicules pour aider les consommateurs à s'ajuster au retrait graduel des crédits d'impôts fédéraux sur les véhicules électriques. Depuis le 1er janvier, le crédit fédéral pour les acheteurs de Tesla est passé de 7500 $ US à 3750 $ US. Il sera progressivement éliminé d'ici la fin de l'année.

Les livraisons de l'entreprise pour l'ensemble de l'année étaient conformes aux attentes des analystes, mais les chiffres du quatrième trimestre ont été inférieurs aux prévisions de Wall Street. Tesla a indiqué avoir livré 90 700 véhicules d'octobre à décembre. Les analystes visaient plutôt 92 000 ventes, selon les prévisions recueillies par FactSet. Tesla a souligné que les livraisons du quatrième trimestre avaient été supérieures de huit pour cent au sommet trimestriel enregistré au troisième trimestre de 2018.

Sur le Nasdaq, l'action de Tesla perdait, mercredi après-midi, 22,29 $ US , soit 6,7 pour cent, pour se négocier à 301,51 $ US. Elle s'est négociée entre 244,59 $ US et 387,46 $ US lors des 52 dernières semaines.

Les ventes de l'entreprise de Palo Alto, en Californie, comprenaient près de 146 000 véhicules Model 3, en plus de 99 000 exemplaires de ses deux autres véhicules, la Model S, plus dispendieuse, et le VUS Model X.

Tesla a construit près de 87 000 véhicules au quatrième trimestre, ce qui était aussi supérieur de huit pour cent à son record précédent à ce chapitre, établi au troisième trimestre.