Meghan Markle a la meilleure résolution du Nouvel An

Oubliez votre intention d'avoir des Bitcoin, un compte «vérifié» sur les médias sociaux comme les stars ou une adresse courriel sans chiffre, la chose la plus convoitée sur Internet en ce moment est l'accès au défunt blogue de Meghan Markle.

Avant de devenir la duchesse de Sussex, Meghan racontait sa vie d'actrice à Toronto sur un blogue art de vivre, The Tig, qu'elle a tragiquement dû supprimer en raison de son appartenance à la famille royale. Mais les personnes et les médias qui ont eu l'idée d'archiver les articles du blogue avant sa suppression en 2017 sont vraiment de petits génies puisqu'il y a une publication signée Meghan Markle pour chaque occasion.

Le magazine People a notamment ressorti une entrée datant de janvier 2016 dans laquelle Meghan se livre sur les résolutions du Nouvel An.

Max Mumby/Indigo via Getty Images

Elle a décidé de changer sa façon de les voir après ne pas les avoir respectés pendant des années, raconte-t-elle.

«Courir un marathon. Arrêtez de me ronger mes ongles. Arrêter de sacrer. Réapprendre le français. Celles-ci font partie de ma liste de résolutions du Nouvel An quasi chaque année», avait-elle écrit, selon People et The Mirror.

«Le marathon n'a pas encore eu lieu. Les sacres sortent dans les moments où je suis surmenée ou après quelques verres, poursuit-elle. Ensuite, il y a le français - une langue que j'ai étudiée au secondaire puis que j'ai perdue lors d'une immersion en espagnol auprès d'Argentins pendant mon séjour à Buenos Aires. J'ai mis mes écouteurs avec les cours Rosetta Stone [NDLR: un logiciel aidant notamment à apprendre des langues] sur mes oreilles qui voulaient apprendre chaque année dans le but d'accorder des entrevues en français, mais à mon grand chagrin, je n'ai jamais réussi»

«Et pour ce qui est de me ronger les ongles - ça se produit toujours lors d'un vol turbulent ou une journée stressante. Ce n'est pas très chic. Mais là encore, j'ai échoué. Il en est de même pour les sacres. Bon sang! » (Pas étonnant que la monarchie lui ait fait supprimer ce blogue.)

C'est là qu'elle a décidé de changer son approche.

Ma nouvelle résolution du Nouvel An est de laisser place à la magie. De faire des plans, et d'être en paix s'ils ne se réalisent pas. Meghan Markle

«Cette année, je me résous à ne pas avoir de résolution, avait-elle écrit. Pour cette nouvelle année, la seule chose que je cherche à faire est d'aborder la vie de manière ludique. Rire et apprécier, garder mes standards élevés, mais mon niveau d'acceptation de soi encore plus élevé.

«Ma nouvelle résolution du Nouvel An est de laisser place à la magie. De faire des plans, et d'être en paix s'ils ne se réalisent pas. Fixer mes objectifs, mais être ouverte au changement.»

Voilà une approche rafraîchissante et réaliste de quelque chose qui peut souvent sembler lourd à porter ou mettre de la pression (non nécessaire). Fixer des objectifs, mais ne pas s'effondrer si vous ne les atteignez pas est beaucoup plus logique que d'essayer de faire quelque chose de presque impossible.

Et nous ne voulons pas suggérer que cette résolution de non-résolution est la meilleure ou qu'elle vous emmènera loin. On vous laisse tirer vos propres conclusions... mais rappelez-vous que Meghan Markle a rencontré le prince Harry la même année que la publication de ce texte, en 2016.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.