Nouvelle année, nouveau look pour l'animatrice Isabelle Desjardins. La jeune maman est passée du blond au coco rasé en se début d'année, à la grande surprise de ses fans.

«J'ai fais quelque chose donc je rêvais depuis longtemps, écrit-elle sur Instagram pour expliquer l'étonnant changement capillaire. Je me débarrasse d'une corvée qui me prenait beaucoup trop de temps dans la vie, me coiffer. Je voyage beaucoup et il est très difficile de trouver d'excellents coloristes ! Je donne maintenant une belle chance a mes cheveux de repousser tout naturellement !» [sic]

Celle qui était blonde depuis des années a donc pris les grands moyens pour retrouver son châtain d'origine.

isalechat/Instagram Isabelle Desjardins

Elle raconte notamment que c'est son amoureux, le joueur de hockey David Desharnais, qui lui a rasé le crâne et qu'il était bien d'accord avec son choix stylistique. Même son fils, Victor, a semblé apprécié. Isabelle raconte dans les commentaires qu'il a touché sa tête et a souri en disant «hoooooooouuuuuuuu».

«Quelle sensation absolument fantastique. Je vous le souhaite au moins une fois dans votre vie, écrit-elle. Je me sens bien, libre et sexy!»

Ses abonnés, qui comptent quelques célébrités, sont nombreux à avoir souligné l'audace et la beauté de la transformation. De la femme du gardien de but du Canadien de Montréal Carey Price, Angela Price à son ancien collègue de MusiquePlus Babu (Dany Bernier) en passant par l'animatrice Annie-Soleil Proteau, notamment, qui a écrit : «Wow !!! T'es magnifique. M'as dire comme Hubert Lenoir : J'ai vu un avenir de femme libérée, ou tu portais le cuir et la tête rasée !»[sic]

Plusieurs stars féminines ont osé le coco rasé ces derniers temps. Du top modèle/actrice Cara Delevingne, à Katy Perry en passant par les Québécoises Vanessa Pilon et Anik Jean.

