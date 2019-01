L'interviewer de la WWE «Mean Gene» Okerlund est décédé

Eugene "Mean Gene" Okerlund, dont les entretiens impassibles avec des lutteurs étoiles tels que "Macho Man" Randy Savage, The Ultimate Warrior et Hulk Hogan sont devenus des pièces d'anthologie, est décédé à l'âge de 76 ans.

La World Wrestling Entertainment (WWE) a confirmé l'information sur son site internet mercredi. Le fils d'Okerlund, Tor Okerlund, a mentionné à l'Associated Press que son père était décédé à l'hôpital tôt mercredi matin à Sarasota, en Floride, alors que sa femme, Jeanne, était à son chevet.

Tor Okerlund a dit que son père, qui a reçu trois greffes de rein au cours de sa vie, avait chuté il y a quelques semaines "et que la situation avait tout simplement été de mal en pis".

Okerlund a commencé sa carrière à titre d'interviewer au sein de l'American Wrestling Association, au Minnesota. Il s'est joint à la WWE en 1984 et a piloté de nombreuses émissions, dont 'All-American Wrestling', 'Tuesday Night Titans' et 'Prime Time Wrestling'. En plus d'avoir été le principal interviewer dans les vestiaires de la WWE, il a décrit de nombreux combats.

Okerlund, qui était originaire de Sisseton, dans le Dakota du Sud, était reconnu pour sa tenue vestimentaire irréprochable et sa célèbre moustache. Il a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2006.

Ses funérailles auront lieu à une date qui n'est pas encore déterminée.