Des hackers piratent des Chromecasts pour promouvoir PewDiePie

Deux hackers se sont réunis afin de pirater le dispositif de diffusion sans fil Chromecast de Google et d'y diffuser un message encourageant les utilisateurs à s'abonner à la chaîne YouTube de PewDiePie, le Suédois Felix Kjellberg.

L'attaque appelée CastHack, orchestrée par HackerGiraffe et j3ws3r, tire avantage d'un réglage qui rend les appareils intelligents comme le Chromecast ou Google Home, visibles publiquement sur Internet. Ils peuvent ensuite prendre contrôle de l'appareil pour diffuser des vidéos sur la télé qui y est connectée.

Plusieurs utilisateurs de la plateforme Reddit ont affirmé avoir vu le message promotionnel de PewDiePie sur leur télé.

Google a aussi confirmé à The Verge avoir reçu des plaintes d'utilisateurs qui ont informé «avoir vu une vidéo non autorisée jouer sur leur téléviseur via un appareil Chromecast», mais s'est défendu en expliquant que le problème était dû aux réglages des routeurs. La meilleure façon de régler le problème est d'éteindre la fonction UPnP (Universal Plug and Play) sur leur routeur.

HackerGiraffe, un deux créateurs du ChromeHack, affirme avoir fait ce piratage afin d'éduquer la population sur la cybersécurité et le piratage éthique. «Nous voulons vous aider, et aussi nos youtubeurs préférés (principalement PewDiePie). On essaie seulement de vous protéger et de vous informer de ceci avant que quelqu'un en prenne vraiment avantage. Imaginez les conséquences d'avoir accès à ces informations», est-il écrit sur le site web dédié à CastHack.