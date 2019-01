Des gens se promènent les yeux bandés pour le «Bird Box» challenge

Voilà le nouveau challenge qui est apparu, et il n'est pas tellement plus sécuritaire que les autres vus auparavant comme le Tide Pods challenge.

Des gens se couvrent les yeux d'un bandeau pour imiter les personnages du film NetflixBird Box afin d'accomplir leurs tâches quotidiennes, et, vous vous en doutez, se pètent la gueule en essayant.

Bird Box raconte l'histoire d'une mère, jouée par Sandra Bullock, qui tente de survivre avec ses enfants à une entité qui vous force à vous suicider si vous la regardez dans les yeux.

«Seulement à New York»

«Lmaooo le bébé!!!»

Devant l'engouement d'un tel challenge, Netflix a tenu à aviser ses abonnés à la prudence, via son compte twitter.

Can't believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don't know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.