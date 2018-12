Le président Donald Trump a répété lundi qu'il voulait un "mur solide" à la frontière américano-mexicaine, réitérant une revendication au coeur d'une paralysie partielle des administrations fédérales depuis dix jours.

"Un mur tout en dur n'a JAMAIS ÉTÉ ABANDONNÉ", a-t-il tweeté, au lendemain de confidences du secrétaire général de la Maison-Blanche sur le départ, John Kelly, indiquant au contraire que l'administration a rapidement "abandonné l'idée d'un mur solide et concret".

An all concrete Wall was NEVER ABANDONED, as has been reported by the media. Some areas will be all concrete but the experts at Border Patrol prefer a Wall that is see through (thereby making it possible to see what is happening on both sides). Makes sense to me!