Le Nouvel An approche et l'heure est au bilan. La résolution de retrouver sa forme d'antan et celle de mieux manger reviennent chaque année sans changement au point où vous ne désirez plus en prendre pour éviter la déception?

Selon un récent sondage de la firme Léger, environ le quart des Canadiens (27%) ont ainsi l'intention de prendre des résolutions en vue de la nouvelle année. Au Québec, seulement 26% de la population prévoit prendre résolutions.

Si Noël a perdu de son lustre auprès des milléniaux, ce n'est pas le cas pour les résolutions de la nouvelle année. Nous observons une plus forte intention à vouloir prendre des résolutions chez les 18-34 ans (45%). Celle-ci s'atténue en vieillissant, 25% de la Génération X prendront des résolutions et seulement 17% pour les Baby Boomers.

Courtoisie firme Léger Sondage Léger

Ce sondage Léger a été réalisé du 9 au 11 décembre 2018 auprès de 1530 Canadiens représentatifs. La marge d'erreur est de 2,5%.