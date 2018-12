«Occupation Double Grèce»: les candidats disent au revoir à 2018

. 🎊BONNE ANNÉE 2019🎊 L'année 2018 n'a pas été une année facile. Une vraie montagne russe d'émotions qui se termine sur une note positive. Je remercie la vie de m'avoir permis de surmonter les épreuves et les obstacles, mais surtout ma famille et mes amis d'être aussi présents pour moi. 🙏 J'en sors la tête haute puisque ce sont ces mêmes épreuves qui forgent le caractère et qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est donc motivé et à bras ouverts que je suis prêt à accueillir 2019 comme un vent de fraicheur. Ma résolution 2019 : faire ce qui me rend heureux. Rien de compliqué, seulement profiter de la vie au maximum. 😁 Et vous quelle sera votre résolution? 🙌 Gros love 💙 Merci pour la photo! Vous êtes incroyable 📷 : @cam_ds @guillaume.stamand #newyear #resolution #happy #motivated

